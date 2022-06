Russi avanti nel Donbass: poche armi dall'Occidente, ucraini in difficoltà (Di sabato 18 giugno 2022) La battaglia di Severodonetsk è quasi conclusa e le forze filo-russe della Repubblica popolare di Donetsk hanno annunciato che i militari ucraini barricatisi nello stabilimento chimico Azot,... Leggi su ilmattino (Di sabato 18 giugno 2022) La battaglia di Severodonetsk è quasi conclusa e le forze filo-russe della Repubblica popolare di Donetsk hanno annunciato che i militaribarricatisi nello stabilimento chimico Azot,...

Pubblicità

antoniospadaro : #PapaFrancesco sulla #guerra: “Quello che stiamo vedendo è la brutalità e la ferocia con cui questa guerra viene po… - Gabriel35114307 : @GuidoCrosetto In Italia descrivono una situazione dove vedono i russi vincere su tutta la linea,ma in realtà non s… - universo_astro : @ProfCampagna In realtà mandano in onda i sostenitori di Putin non per 'portare avanti un ipocrita pluralismo', ma… - nieddupierpaolo : RT @terribileIT: @nieddupierpaolo Sto facendo varie ipotesi… i russi stanno effettivamente vincendo e non fa notizia? Hanno capito che andr… - terribileIT : @nieddupierpaolo Sto facendo varie ipotesi… i russi stanno effettivamente vincendo e non fa notizia? Hanno capito c… -