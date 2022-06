Pollica | completata la messa in sicurezza della strada provinciale 48

Leggi su anteprima24

(Di sabato 18 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Riaperta oggi la SP 48 adopo l’ intervento diinrealizzato dalla Provincia.Intervento eseguito sullan. 48/a nel Comune diinteressata da alcuni anni da tre frane distribuite tra il Km 2+300 e il Km 2+500, che hanno comportato il crollo parzialesedele e forti disagi al transito veicolare. Sono stati eseguiti lavori per la realizzazione di tre paratie di pali trivellati in conglomerato cementizio armato del Diametro D = 800 mm con trave di coronamento in sommità al fine di ricostruire e consolidare la sedele parzialmente crollata a seguito degli eventi franosi. Sono state installate le barriere ...