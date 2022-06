Papà eroe salva le figlie in mare e muore annegato (Di sabato 18 giugno 2022) Un uomo di 47 anni, barese, è morto questo pomeriggio sulla spiaggia di Forcatella, località marina nei pressi di Fasano, in provincia di Brindisi. Dopo aver visto le due figlie gemelle di 11 anni in difficoltà in acqua si è tuffato in mare ma si è sentito male. Mentre le piccole sono riuscite a salvarsi, il padre non ce l'ha fatta. Non è ancora chiaro se per un infarto, dovuto allo sforzo, oppure perché è annegato. Altri bagnanti che si sono tuffati per aiutarlo e lo hanno portato a riva hanno cercato di rianimarlo sulla spiaggia ma per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i militari della capitaneria di Porto e i carabinieri della Compagnia di Fasano, oltre al personale del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso. Oggi le condizioni del mare sulla costa ... Leggi su iltempo (Di sabato 18 giugno 2022) Un uomo di 47 anni, barese, è morto questo pomeriggio sulla spiaggia di Forcatella, località marina nei pressi di Fasano, in provincia di Brindisi. Dopo aver visto le duegemelle di 11 anni in difficoltà in acqua si è tuffato inma si è sentito male. Mentre le piccole sono riuscite arsi, il padre non ce l'ha fatta. Non è ancora chiaro se per un infarto, dovuto allo sforzo, oppure perché è. Altri bagnanti che si sono tuffati per aiutarlo e lo hanno portato a riva hanno cercato di rianimarlo sulla spiaggia ma per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i militari della capitaneria di Porto e i carabinieri della Compagnia di Fasano, oltre al personale del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso. Oggi le condizioni delsulla costa ...

