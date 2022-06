Ostia, spiagge ancora senza bagnini e con i secchioni colmi di rifiuti (Di sabato 18 giugno 2022) Mentre i politici parlano di rilancio del litorale e, al contempo, polemizzano tra loro facendo a gara nel gettarsi fango, chi ci rimette sono i cittadini e i turisti. A Ostia, infatti, con la stagione balneare iniziata da più di un mese, ancora non si vedono i bagnini nelle spiagge gestite dal X Municipio. Niente assistenti bagnanti a Levante e Ponente Anche questa mattina, sia nella spiaggia Senape che nella spiaggia Limone c’è traccia degli assistenti bagnanti. Il tratto di litorale, lungo circa 800 metri, della costa di ponente, risulta ancora senza servizio di salvamento. Stessa cosa nella riviera di levante, nei tratti di spiaggia gestiti dal Comune. Il passaggio dal Municipio al Comune Ricordiamo che ieri il sindaco Roberto Gualtieri ha annunciato che la competenza del litorale ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 18 giugno 2022) Mentre i politici parlano di rilancio del litorale e, al contempo, polemizzano tra loro facendo a gara nel gettarsi fango, chi ci rimette sono i cittadini e i turisti. A, infatti, con la stagione balneare iniziata da più di un mese,non si vedono inellegestite dal X Municipio. Niente assistenti bagnanti a Levante e Ponente Anche questa mattina, sia nella spiaggia Senape che nella spiaggia Limone c’è traccia degli assistenti bagnanti. Il tratto di litorale, lungo circa 800 metri, della costa di ponente, risultaservizio di salvamento. Stessa cosa nella riviera di levante, nei tratti di spiaggia gestiti dal Comune. Il passaggio dal Municipio al Comune Ricordiamo che ieri il sindaco Roberto Gualtieri ha annunciato che la competenza del litorale ...

Pubblicità

CorriereCitta : Ostia, spiagge ancora senza bagnini e con i secchioni colmi di rifiuti - misiagentiles : #Roma: a #Ostia 2 spiagge per i #cani: in 1 dovranno convivere con i #surfisti. Finalmente! @gualtierieurope - radioromait : Ostia, spiagge libere senza bagnini: amministrazione in difficoltà non trova personale qualificato - Eib63 : RT @romatoday: Spiagge libere ancora senza bagnini, il municipio ammette: 'Stiamo avendo difficoltà' - romatoday : Spiagge libere ancora senza bagnini, il municipio ammette: 'Stiamo avendo difficoltà' -