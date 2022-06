Mimmo Lucano al WMF2022: “Spero che la giustizia trionfi, rifarei tutto” (Di sabato 18 giugno 2022) (Adnkronos) – “La giustizia deve punire comportamenti penali sulla base di chi utilizza le cose per un tornaconto economico. Non deve punire la solidarietà. Che mondo è quello che non tiene conto del rispetto delle persone, della solidarietà e dell’accoglienza?“. Lo ha detto, ospite al We Make Future 2022, il più grande Festival sull’innovazione digitale del pianeta, in corso per l’ultima giornata alla Fiera di Rimini, l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano che, insieme con gli avvocati difensori Andrea Daqua e Giuliano Pisapia, è salito sul mainstage del Festival per raccontare il processo contro i presunti reati svolti con il sistema di accoglienza avviato nel piccolo comune di Riace ed elogiato in tutto il mondo. Lucano, condannato in primo grado a 13 anni e 2 mesi per associazione a delinquere, falso ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 18 giugno 2022) (Adnkronos) – “Ladeve punire comportamenti penali sulla base di chi utilizza le cose per un tornaconto economico. Non deve punire la solidarietà. Che mondo è quello che non tiene conto del rispetto delle persone, della solidarietà e dell’accoglienza?“. Lo ha detto, ospite al We Make Future 2022, il più grande Festival sull’innovazione digitale del pianeta, in corso per l’ultima giornata alla Fiera di Rimini, l’ex sindaco di Riaceche, insieme con gli avvocati difensori Andrea Daqua e Giuliano Pisapia, è salito sul mainstage del Festival per raccontare il processo contro i presunti reati svolti con il sistema di accoglienza avviato nel piccolo comune di Riace ed elogiato inil mondo., condannato in primo grado a 13 anni e 2 mesi per associazione a delinquere, falso ...

