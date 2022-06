Maturità 2022, riunione preliminare sottocommissione: chi fa che cosa (Di sabato 18 giugno 2022) I componenti delle sottocommissioni dell'esame di Stato di II grado si riuniscono in riunione preliminare, al fine di analizzare la documentazione dei candidati e definire alcuni criteri relativi alla valutazione delle prove e al voto finale. Tutte le info. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 18 giugno 2022) I componenti delle sottocommissioni dell'esame di Stato di II grado si riuniscono in, al fine di analizzare la documentazione dei candidati e definire alcuni criteri relativi alla valutazione delle prove e al voto finale. Tutte le info. L'articolo .

Pubblicità

PiacenzaSera : Dal 22 giugno Maturità per 2.300 studenti a #Piacenza . Mascherine e distanziamento: le indicazioni - Sono 2.295 gl… - cheaterbag : RT wireditalia 'A condizione che siano necessari per lo svolgimento della prova e siano connessi a una sottorete de… - News24Italy : #Meno 5 alla maturità: mascherina solo raccomandata per gli studenti, ma restano i dubbi - CatelliRossella : Notte prima degli esami. Sul nuovo Robinson dedicato alla maturità - TecnicaScuola : Maturità 2022, il 20 giugno la riunione plenaria: tutte le date da ricordare -- -