Mané-Bayern Monaco: accordo raggiunto con il Liverpool (Di sabato 18 giugno 2022) Il Bayern Monaco è sempre più vicino a chiudere il colpo Sadio Mané. Dopo aver acquistato Mazraoui e Gravenberch dall’Ajax, i bavaresi si stanno dimostrando in questo inizio di calciomercato, una delle squadre più attive. L’esterno d’attacco senegalese, come riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, sarà in Germania martedì per sottoporsi alle visite mediche e iniziare una nuova fase della sua carriera. Mané-Bayern Monaco: in arrivo il sostituto di Lewandowski Come dichiarato sempre da Fabrizio Romano, Mané passerà dal Liverpool al Bayern con un’operazione a titolo definitivo da 32 milioni di euro + 6 di bonus facilmente raggiungibili. Il senegalese, inoltre, firmerà un contratto che lo legherà ai bavaresi per i prossimi tre ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 18 giugno 2022) Ilè sempre più vicino a chiudere il colpo Sadio. Dopo aver acquistato Mazraoui e Gravenberch dall’Ajax, i bavaresi si stanno dimostrando in questo inizio di calciomercato, una delle squadre più attive. L’esterno d’attacco senegalese, come riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, sarà in Germania martedì per sottoporsi alle visite mediche e iniziare una nuova fase della sua carriera.: in arrivo il sostituto di Lewandowski Come dichiarato sempre da Fabrizio Romano,passerà dalalcon un’operazione a titolo definitivo da 32 milioni di euro + 6 di bonus facilmente raggiungibili. Il senegalese, inoltre, firmerà un contratto che lo legherà ai bavaresi per i prossimi tre ...

Pubblicità

DiMarzio : .@FCBayern, pronta offerta per #Mané del @LFC: le cifre - yassine01937035 : RT @AConan_Doyle: Mane' al Bayern Giorni caldissimi Chiusura ormai prossima con visite mediche e presentazione già programmate - AConan_Doyle : Mane' al Bayern Giorni caldissimi Chiusura ormai prossima con visite mediche e presentazione già programmate - __milan227 : @scar15385 Infatti Mané che va al Bayern per 32mio. ovviamente non prende più di 10mio di stipendio - Lelouchkudoo : Il Bayern con 70m ha preso Gravenberch, Mané e Mazraoui Invece noi non riusciamo a prendere manco Di Maria a 0 -