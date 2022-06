M5S: Battelli, 'su regola 2 mandati Conte dica cosa pensa' (Di sabato 18 giugno 2022) Roma, 18 giu. (Adnkronos) - "Ci sono molte persone che hanno acquisito tanta esperienza. Però, ovviamente, ci sono regole aure". Lo dice Sergio Battelli dei 5 Stelle al Corriere sulla regola dei 2 mandati sulla quale ieri è tornato a farsi sentire Beppe Grillo. "Beppe è sempre stato chiaro. Il post è coerente con le sue posizioni". Perché si è schierato con Conte? Giusto l'estate scorsa voleva cacciarlo "Ho trovato abbastanza singolare il silenzio di Conte: mi aspetto che dica ufficialmente qualcosa sul secondo mandato. Per quanto riguarda Grillo e Conte c'è stato un percorso difficile, che oggi ha portato all'assetto attuale". Sareste anche pronti a una scissione interna per sostenere Draghi? "Non voglio parlare di soggetti politici nuovi. Ci sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 giugno 2022) Roma, 18 giu. (Adnkronos) - "Ci sono molte persone che hanno acquisito tanta esperienza. Però, ovviamente, ci sono regole aure". Lo dice Sergiodei 5 Stelle al Corriere sulladei 2sulla quale ieri è tornato a farsi sentire Beppe Grillo. "Beppe è sempre stato chiaro. Il post è coerente con le sue posizioni". Perché si è schierato con? Giusto l'estate scorsa voleva cacciarlo "Ho trovato abbastanza singolare il silenzio di: mi aspetto cheufficialmente qualsul secondo mandato. Per quanto riguarda Grillo ec'è stato un percorso difficile, che oggi ha portato all'assetto attuale". Sareste anche pronti a una scissione interna per sostenere Draghi? "Non voglio parlare di soggetti politici nuovi. Ci sono ...

