Luciana Littizzetto: “Bisogna prendere posizione. Essere al Pride vuol dire progredire” (Di sabato 18 giugno 2022) L’attrice è da sempre in prima linea per la difesa dei diritti Lgbt+: «Il solo requisito per fare famiglia è l’amore, che non ha regole» Leggi su lastampa (Di sabato 18 giugno 2022) L’attrice è da sempre in prima linea per la difesa dei diritti Lgbt+: «Il solo requisito per fare famiglia è l’amore, che non ha regole»

Pubblicità

Arwen19887 : No vabbè Alessio te meno!!! Luciana Littizzetto #TALKSPACE - pbipp02 : Luciana Littizzetto #talkspace - raimovie : Alle 21.10 'Io che amo solo te' di Marco Ponti con Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti, Michele Placido, Maria Pia Ca… - milanonewsgaia : MiX Festival Internazionale di Cinema LGBTQ+. Si apre con il Premio Queen of Comedy a Luciana Littizzetto - gaiaitaliacom : MiX Festival Internazionale di Cinema LGBTQ+. Si apre con il Premio Queen of Comedy a Luciana Littizzetto -