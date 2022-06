LIVE F1, GP Canada 2022 in DIRETTA: Verstappen domina la Q2, avanza Sainz, fuori Perez (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA PERCHE’ CHARLES LECLERC E’ STATO PENALIZZATO DUE VOLTE E PARTIRA’ 19° 23.02 Verstappen subito il più rapido al primo intermedio. 23.02 Spunta anche un pallido raggio di sole. 23.01 Gomme intermedie. Nessuno per ora azzarda le slick. 23.00 INIZIATA LA Q3! 12 minuti per definire la griglia di partenza! 22.56 Con l’asfalto umido Verstappen sembra avere una marcia in più rispetto agli avversari. Vedremo se in Q3 qualcuno tenterà l’azzardo delle slick. Chi non ha niente da perdere come Zhou e Schumacher potrebbe anche pensarci. 22.55 Eliminati dunque Bottas, Albon, Perez, Norris e Leclerc (che non ha disputato la Q2 in virtù della doppia penalità da scontare domani: il monegasco partirà 19°). 22.54 La classifica finale della Q2: 1 Max ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA GRIGLIA DI PARTENZA PERCHE’ CHARLES LECLERC E’ STATO PENALIZZATO DUE VOLTE E PARTIRA’ 19° 23.02subito il più rapido al primo intermedio. 23.02 Spunta anche un pallido raggio di sole. 23.01 Gomme intermedie. Nessuno per ora azzarda le slick. 23.00 INIZIATA LA Q3! 12 minuti per definire la griglia di partenza! 22.56 Con l’asfalto umidosembra avere una marcia in più rispetto agli avversari. Vedremo se in Q3 qualcuno tenterà l’azzardo delle slick. Chi non ha niente da perdere come Zhou e Schumacher potrebbe anche pensarci. 22.55 Eliminati dunque Bottas, Albon,, Norris e Leclerc (che non ha disputato la Q2 in virtù della doppia penalità da scontare domani: il monegasco partirà 19°). 22.54 La classifica finale della Q2: 1 Max ...

SkySportF1 : ? NORRIS fuori dal Q3 ? SCHUMACHER 6° nel Q2 LIVE ? - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica dopo la #Q2 #Quali #CanadianGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… - Salvuss : #F1 #LIVE la classifica dopo la #Q2 #Quali #CanadianGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… - zazoomblog : DIRETTA F1 GP Canada 2022 LIVE: Verstappen al comando sul bagnato. Avanzano Sainz e Leclerc - #DIRETTA #Canada… - halanz : RT @SkySportF1: ?? PRIMO COLPO DI SCENA ? GASLY e VETTEL eliminati in Q1 LIVE ? -