La rabbia cieca di Putin, generale stanco (Di sabato 18 giugno 2022) La guerra in Ucraina divampa sempre più distruttiva, sospinta dalle minacce all’Europa e agli Usa di Putin, mentre le prospettive di pace aleggiano come fantasmi in attesa di reincarnazione sull’effetto delle visite a Kiev dei quattro principali leaders europei. Dietro le quinte dei bollettini quotidiani dei massacri e delle devastazioni, ribolle tuttavia l’impressionante mutazione genetica degli equilibri geopolitici e strategici internazionali e dell’evoluzione delle strategie belliche. L’inusitata violenza verbale con la quale il presidente russo si è scagliato contro l’occidente, paventando il terremoto dei rapporti fra Mosca, Washington, Londra e Bruxelles, non attenua, anzi rafforza la sfida strategica e politica dell’appoggio diretto, militare e geopolitico, assicurato dall’Europa nella capitale dell’Ucraina invasa e devastata dalla Russia di ... Leggi su formiche (Di sabato 18 giugno 2022) La guerra in Ucraina divampa sempre più distruttiva, sospinta dalle minacce all’Europa e agli Usa di, mentre le prospettive di pace aleggiano come fantasmi in attesa di reincarnazione sull’effetto delle visite a Kiev dei quattro principali leaders europei. Dietro le quinte dei bollettini quotidiani dei massacri e delle devastazioni, ribolle tuttavia l’impressionante mutazione genetica degli equilibri geopolitici e strategici internazionali e dell’evoluzione delle strategie belliche. L’inusitata violenza verbale con la quale il presidente russo si è scagliato contro l’occidente, paventando il terremoto dei rapporti fra Mosca, Washington, Londra e Bruxelles, non attenua, anzi rafforza la sfida strategica e politica dell’appoggio diretto, militare e geopolitico, assicurato dall’Europa nella capitale dell’Ucraina invasa e devastata dalla Russia di ...

Pubblicità

Marilen97832318 : RT @formichenews: La rabbia cieca di Putin, generale stanco Alzare l’asticella non gli conviene: il sostegno (armato) atlantico all’Ucrain… - formichenews : La rabbia cieca di Putin, generale stanco Alzare l’asticella non gli conviene: il sostegno (armato) atlantico all’… - thepalecountess : Ho appena visto una roba a tema c*v*d in homepage del Corriere che veramente si devono vergognare, fanno ogni giorn… - yearningonmain : ma raga, eyepatchwolf sta bene dopo questi trailer? qualcuno ha controllato che non gli sia venuto un infarto per la rabbia cieca? - AnsiAle : E io l'ho fatto, anche volutamente, perché cieca di rabbia. Cieca di orgoglio. Cieca. Ho sbagliato, perché ho pensa… -