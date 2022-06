La Juve 'cancella' Dybala: via la 10 dallo store, ma gli altri che hanno detto addio... (Di sabato 18 giugno 2022) Ormai in scadenza di contratto con la Juventus, e molto vicino all'approdo all'Inter a parametro zero, Paulo Dybala è stato praticamente... Leggi su calciomercato (Di sabato 18 giugno 2022) Ormai in scadenza di contratto con lantus, e molto vicino all'approdo all'Inter a parametro zero, Pauloè stato praticamente...

Pubblicità

sportli26181512 : La Juve 'cancella' Dybala: via la 10 dallo store, ma gli altri che hanno detto addio...: Ormai in scadenza di contr… - TUTTOJUVE_COM : La Juve 'cancella' Dybala: la maglia della 'Joya' tolta dallo store ufficiale - chiccochiesa : @IQuotidiano ma guarda che se si ripete la stessa stagione scorsa non credo che farà molto presenze quello che dife… - auroraa936 : sta merda cancella le foto con la maglia della juve - DoctorM77 : @peppe_roncino Grande maestro, perfetto come sempre. Finalmente uno che cancella il mito della “Juve vs United” -