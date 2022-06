Inter, Panucci: «Lukaku? Bisogna vedere se con Inzaghi va come con Conte» (Di sabato 18 giugno 2022) Le parole di Cristian Panucci sul possibile ritorno di Lukaku all’Inter: «Ripetersi non è facile, ma credo possa migliorare l’Inter» Intervistato da Sky Sport, Cristian Panucci ha commentato il possibile ritorno di Lukaku all’Inter. Di seguito le sue parole. «In Inghilterra ha trovato ossi più duri, Bisogna vedere se arriverà e se col modo di giocare di Inzaghi si troverà come con Conte. Ripetersi non è facile, ma credo possa migliorare l’Inter» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 giugno 2022) Le parole di Cristiansul possibile ritorno diall’: «Ripetersi non è facile, ma credo possa migliorare l’vistato da Sky Sport, Cristianha commentato il possibile ritorno diall’. Di seguito le sue parole. «In Inghilterra ha trovato ossi più duri,se arriverà e se col modo di giocare disi troveràcon. Ripetersi non è facile, ma credo possa migliorare l’» L'articolo proviene da Calcio News 24.

