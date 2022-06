Il rischio di affidare agli algoritmi i nostri dati sanitari (Di sabato 18 giugno 2022) Nel Ventunesimo secolo, dichiara John Cheney-Lippold, «noi siamo dati». In altri termini, per praticita?, i dati che ci riguardano vengono raccolti, analizzati e usati per dire “chi siamo” alle aziende, ai dipartimenti del governo, alle scuole, alla polizia eccetera. Quello che per loro conta non e? tanto come potremmo definire noi stessi nei loro confronti, ma conoscere il nostro “datadouble”. E? importantissimo riconoscere questo dato perche? nella vita ordinaria, di tutti i giorni, pensiamo a noi stessi in modo completamente diverso, in base ai ruoli che ricopriamo, o a quella che chiamiamo la nostra “identita?”. Ma e? facile che il nostro data-double circoscriva quei ruoli o dia un’idea diversa di chi siamo rispetto a quella che vorremmo far passare. La ragione e? che il nostro mondo “digitale” dipende dai dati, e? stato ... Leggi su linkiesta (Di sabato 18 giugno 2022) Nel Ventunesimo secolo, dichiara John Cheney-Lippold, «noi siamo». In altri termini, per praticita?, iche ci riguardano vengono raccolti, analizzati e usati per dire “chi siamo” alle aziende, ai dipartimenti del governo, alle scuole, alla polizia eccetera. Quello che per loro conta non e? tanto come potremmo definire noi stessi nei loro confronti, ma conoscere il nostro “datadouble”. E? importantissimo riconoscere questo dato perche? nella vita ordinaria, di tutti i giorni, pensiamo a noi stessi in modo completamente diverso, in base ai ruoli che ricopriamo, o a quella che chiamiamo la nostra “identita?”. Ma e? facile che il nostro data-double circoscriva quei ruoli o dia un’idea diversa di chi siamo rispetto a quella che vorremmo far passare. La ragione e? che il nostro mondo “digitale” dipende dai, e? stato ...

lettore1969 : @Torrenapoli1 Non si tratta di avere le palle.....ma, piaccia o no, di essere o non essere incosciente e vivere tut… - IlBaskerville : @FabRavezzani Giudizio forse troppo tranchant, ma indubbiamente, come lo fu per Ferrara, affidare la Juve a un nove… -