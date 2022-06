IL PARADISO DELLE SIGNORE, LARA KOMAR: “GRAZIE DI CUORE PER IL BUBINO D’ORO” (Di sabato 18 giugno 2022) LARA KOMAR, la capocommessa Gloria Moreau de “Il PARADISO DELLE SIGNORE”, ha trionfato al BUBINO D’ORO 2022 come attrice rivelazione. Non nasconde la gioia e l’emozione una DELLE protagoniste della soap campione d’ascolti del pomeriggio di Rai1 che appassiona 2 milioni di telespettatori con punte superiori al 20% di share. “GRAZIE di CUORE” ha scritto sui social LARA KOMAR, commentando il premio dei lettori di BUBINOBlog. L’attrice ha ottenuto un exploit con il 42,74% dei voti nella categoria attrice rivelazione, superando colleghe altrettanto brave e talentuose come Valentina Romani, Valentina Bellè, Silvia Mazzieri e Serena De Ferrari. Tanto studio, altrettanta ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 18 giugno 2022), la capocommessa Gloria Moreau de “Il”, ha trionfato al2022 come attrice rivelazione. Non nasconde la gioia e l’emozione unaprotagoniste della soap campione d’ascolti del pomeriggio di Rai1 che appassiona 2 milioni di telespettatori con punte superiori al 20% di share. “di” ha scritto sui social, commentando il premio dei lettori diBlog. L’attrice ha ottenuto un exploit con il 42,74% dei voti nella categoria attrice rivelazione, superando colleghe altrettanto brave e talentuose come Valentina Romani, Valentina Bellè, Silvia Mazzieri e Serena De Ferrari. Tanto studio, altrettanta ...

