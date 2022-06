(Di sabato 18 giugno 2022) Secondo quanto riporta HNL Sport ildi Dries. Il suo ex compagno di squadra ai tempi del Psv, l’olandese Mark van Bommel, attuale tecnico del club, lo avrebbe chiamato per chiedergli di seguirlo in Belgio, nel suo Paese di origine, dunque. In Patria, il giocatore del Napoli troverebbe anche, in squadra, Radja Nainggolan. Suc’è anche la Lazio, ma le sue pretese sono considerate eccessive. Qualche giorno fa il Messaggero scriveva che Sarri gli avrebbe chiesto di ridurre le pretese. L'articolo ilNapolista.

Pubblicità

napolista : Il futuro di #Mertens potrebbe essere all’Anversa Lo riporta HNL Sport. L’attuale tecnico del club, Mark van Bomme… - 100x100Napoli : Canovi: “Rinnovo Mertens? È il mercato che fa le cifre. Per questi giocatori ci si muove in anticipo, il Napoli ave… - sportli26181512 : Napoli, l'incertezza delle punte: addio Mertens, dubbi Osimhen e Petagna. De Laurentiis risparmia già 20 milioni!:… - serie_a24 : #Napoli, Malfitano: “Ospina-Meret? Avrei puntato tutta la vita sul colombiano. Sul futuro di Mertens…” - 100x100Napoli : L'opinione di #Savoldi -

NAPOLI - Sempre più incerto il destino di Dries. Il belga molto probabilmente non rinnoverà il contratto col Napoli e deve ancora decidere il proprio. Sulle sue tracce, in primis, la ...... che rilancia la propria offerta per blindare l'ipoteticocapitano del Napoli . Una ...la colonna portante di una squadra che tra l'altro rischia di perdere altri senatori (su tutti Dries...Il belga potrebbe tornare in Patria e trovare Nainggolan come compagno.NAPOLI (ITALPRESS) - Sempre più incerto il destino di Dries Mertens. Il ...Futuro in Serie A per Adam Ounas. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Un altro fronte aperto riguarda Deulofeu, il Napoli sa che dovrà alzare l’offerta sia all’Udinese che al c ...