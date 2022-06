“Ho parlato con Alfonso Signorini”: proposta shock per il GF, in casa a settembre (Di sabato 18 giugno 2022) Nuovo appello per Alfonso Signorini in vista della prossima edizione del Grande Fratello Vip: ci riprova per settembre Chiamata a sorpresa per Alfonso Signorini (screenshot GF Vip)Il prossimo settembre su Canale 5 tornerà in onda il Grande Fratello Vip con una nuova edizione. Per questo motivo i prossimi mesi saranno particolarmente intensi per Alfonso Signorini che tornerà nei panni di padrone di casa. Il conduttore e gli autori dovranno valutare tutti i nomi dei possibili prossimi concorrenti con l’obiettivo di rendere il prossimo appuntamento scoppiettante. Tanti i profili da analizzare e tra questi c’è anche una vecchia conoscenza del dating show Uomini e Donne. L’ex tronista Giulio Raselli ha infatti rinnovato la sua candidatura ... Leggi su specialmag (Di sabato 18 giugno 2022) Nuovo appello perin vista della prossima edizione del Grande Fratello Vip: ci riprova perChiamata a sorpresa per(screenshot GF Vip)Il prossimosu Canale 5 tornerà in onda il Grande Fratello Vip con una nuova edizione. Per questo motivo i prossimi mesi saranno particolarmente intensi perche tornerà nei panni di padrone di. Il conduttore e gli autori dovranno valutare tutti i nomi dei possibili prossimi concorrenti con l’obiettivo di rendere il prossimo appuntamento scoppiettante. Tanti i profili da analizzare e tra questi c’è anche una vecchia conoscenza del dating show Uomini e Donne. L’ex tronista Giulio Raselli ha infatti rinnovato la sua candidatura ...

Pubblicità

fanpage : 'Togliere la cattedra a Cloe è stata induzione al suicidio', #CloeBianco era stata sospesa dall’insegnamento nel 20… - OfficialASRoma : Dalla prima volta a Trigoria fino al romanismo del figlio Daniele. Abbiamo parlato con Alberto De Rossi all'alba d… - OfficialASRoma : ???? Tirana è una città che sarà per sempre nella storia della Roma, ma non solo dal 25 maggio. Abbiamo parlato con… - PieroChiappini : RT @putino: Il giornalista della BBC Hugo Bachega ha parlato, in condizione di anonimato, con diversi uomini che hanno subito il 'filtraggi… - silviastrips : RT @thedatappeal: Primo appuntamento con #Hidden, evento @twowdigital dedicato a #diversità e #inclusione nella comunicazione aziendale. Il… -