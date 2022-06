GTWC Europe, Zandvoort Q1: Charles Weerts svetta con WRT #32, 20mo posto per Valentino Rossi (Di sabato 18 giugno 2022) Charles Weerts (WRT #32/Audi) ha firmato la pole-position a Zandvoort per gara-1 del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Il belga, campione in carica, ha stampato il miglior crono in 1.33.145 con soli 45 millesimi di scarto sul francese Simon Gachet con la prima delle due R8 LMS EVO II di Tresor by Car Collection #11. Audi abbatte Mercedes in una qualifica che ha visto nuovamente protagonista la Ferrari. Il belga Ulysse de Pauw scatterà dalla terza casella dello schieramento con la propria 488 GT3 #53 di AF Corse, abile a precedere Luca Ghiotto (Tresor by Car Collection #12/Audi) ed il francese Jules Gounon con la prima delle AMG GT3 di Akkokis ASP. Giornata abbastanza complessa per la compagine transalpina che dopo aver dominato le libere dovrà inseguire nella prima competizione all’interno di ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022)(WRT #32/Audi) ha firmato la pole-position aper gara-1 del Fanatec GT World ChallengePowered by AWS Sprint Cup. Il belga, campione in carica, ha stampato il miglior crono in 1.33.145 con soli 45 millesimi di scarto sul francese Simon Gachet con la prima delle due R8 LMS EVO II di Tresor by Car Collection #11. Audi abbatte Mercedes in una qualifica che ha visto nuovamente protagonista la Ferrari. Il belga Ulysse de Pauw scatterà dalla terza casella dello schieramento con la propria 488 GT3 #53 di AF Corse, abile a precedere Luca Ghiotto (Tresor by Car Collection #12/Audi) ed il francese Jules Gounon con la prima delle AMG GT3 di Akkokis ASP. Giornata abbastanza complessa per la compagine transalpina che dopo aver dominato le libere dovrà inseguire nella prima competizione all’interno di ...

