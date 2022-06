Gp Germania, Bagnaia in pole davanti a Quartararo e Zarco (Di sabato 18 giugno 2022) (Adnkronos) – Pecco Bagnaia con la Ducati conquista la pole position nel Gp di Germania di MotoGp. Il pilota italiano chiude con il tempo di 1.19.931 e partirà domani al Sachsenring davanti al campione del mondo in carica Fabio Quartararo, secondo a soli 7 centesimi e il francese Johann Zarco del Team Pramac a +0.099. Seguono Alex Espargaro, Di Giannantonio, Miller, Marini, Martin, Vinales e Nakagami. Funweek. Leggi su funweek (Di sabato 18 giugno 2022) (Adnkronos) – Peccocon la Ducati conquista laposition nel Gp didi MotoGp. Il pilota italiano chiude con il tempo di 1.19.931 e partirà domani al Sachsenringal campione del mondo in carica Fabio, secondo a soli 7 centesimi e il francese Johanndel Team Pramac a +0.099. Seguono Alex Espargaro, Di Giannantonio, Miller, Marini, Martin, Vinales e Nakagami. Funweek.

