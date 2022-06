Fisco | Sileoni Fabi | ' grazie a banche aiuto concreto per mettere a reddito immobili Stato'

Leggi su iltempo

(Di sabato 18 giugno 2022) Roma, 18 giu. (Adnkronos) - "alle, si potrebbe dare una mano concreta peril 'mattone di' oggi abbandonato. Questa idea è stata lanciata dall'amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, e io l'ho subito condivisa. Con tutto quel denaro, il governo potrebbe tagliare il debito pubblico che ha raggiunto i 2.750 miliardi di euro, oppure, ed è l'ipotesi preferibile, avere risorse in più per abbassare le tasse sui lavoratori e i pensionati". E' quanto dice Lando Maria, segretario generale della, nel commentare la proposta del sindacato. "Il punto fondamentale è assicurare potere d'acquisto alle famiglie. Devono aumentare gli stipendi e, per prima cosa, è necessario rinnovare tutti i contratti collettivi ...