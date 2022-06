F1, Ferrari deve decidere se “varcare il Rubicone”. Per Leclerc quarto turbo e penalità o si continua con quello vecchio? (Di sabato 18 giugno 2022) Per ora nessuna penalità in casa Ferrari. La Scuderia di Maranello è infatti riuscita a salvare la turbina utilizzata da Charles Leclerc a Baku, montandola sulla F1-75 numero 16 nella giornata di venerdì. Come sappiamo, il monegasco è già arrivato alla soglia massima di diverse componenti, poiché sta utilizzando il terzo motore a combustione interna, la terza parte ibrida e la seconda centralina elettronica. In questi casi siamo entro i limiti concessi nell’arco della stagione, ma se si dovesse smontare il turbo e metterne uno nuovo, allora cambierebbe tutto. Affrontare le prove libere è un conto, si possono accumulare chilometri e raccogliere dati senza badare alla prestazione pura, ma qualificazioni e gara sono un altro paio di maniche. Dunque il Cavallino Rampante potrebbe anche aver deciso di scendere in pista con ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) Per ora nessunain casa. La Scuderia di Maranello è infatti riuscita a salvare la turbina utilizzata da Charlesa Baku, montandola sulla F1-75 numero 16 nella giornata di venerdì. Come sappiamo, il monegasco è già arrivato alla soglia massima di diverse componenti, poiché sta utilizzando il terzo motore a combustione interna, la terza parte ibrida e la seconda centralina elettronica. In questi casi siamo entro i limiti concessi nell’arco della stagione, ma se si dovesse smontare ile metterne uno nuovo, allora cambierebbe tutto. Affrontare le prove libere è un conto, si possono accumulare chilometri e raccogliere dati senza badare alla prestazione pura, ma qualificazioni e gara sono un altro paio di maniche. Dunque il Cavallino Rampante potrebbe anche aver deciso di scendere in pista con ...

