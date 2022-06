Doppio cognome: ecco come funzionerà davvero (Di sabato 18 giugno 2022) Il Ministero dell'Interno ha pubblicato la Circolare esplicativa per l'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale sul Doppio cognome. Sarà dato d'ufficio a tutti i neonati, per sceglierne uno occorrerà l'assenso dei genitori Leggi su vanityfair (Di sabato 18 giugno 2022) Il Ministero dell'Interno ha pubblicato la Circolare esplicativa per l'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale sul. Sarà dato d'ufficio a tutti i neonati, per sceglierne uno occorrerà l'assenso dei genitori

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Il Viminale ai sindaci: sempre il doppio cognome se manca l'intesa dei genitori. Dopo la sentenza della Consulta è… - LauraGaravini : Bene circolare #Viminale. Ma una questione così importante come l'attribuzione del doppio cognome ai figli non può… - SimoPillon : A quanto pare anche le esponenti del gentil sesso hanno capito che questa faccenda del doppio cognome, così com'è c… - danieledv79 : RT @LauraGaravini: Bene circolare #Viminale. Ma una questione così importante come l'attribuzione del doppio cognome ai figli non può cont… - fra_franzese : RT @sole24ore: Il Viminale a sindaci: doppio cognome senza accordo tra genitori -