CIV SBK | Pirro vince Gara 1 al Mugello | Mantovani ci prova ma è 2°

Si sta rivelando un weekend da incorniciare quello di Nicola Fabio Carraro sul tracciato del Mugello, terza tappa delstagione 2022.: Pirro batte Mantovani in Gara 1 Carraro in volata Il talento SM POS Corse ha saputo capitalizzare la pole position ottenuta in Q2 conquistando anche la vittoria in Gara 1 della classe Moto3, ...Gara 1 coinvolgente e più combattuta del previsto per la classedel Campionato Italiano Velocità, di scena sul tracciato del Mugello per il terzo appuntamento stagionale. Esclusiva, Milo Ward: il TT 2022 visto dagli occhi di un newcomer Pirro batte Mantovani ...SBK: Michele Pirro conquista il quarto successo consecutivo al culmine di un intenso duello con Andrea Mantovani in Gara 1 del CIV Superbike al Mugello. Sul podio Niccolò Canepa, 5° Alessandro Delbian ...Quarto successo stagionale per il campione in carica, che ha preceduto il pilota Broncos Racing e Niccolò Canepa ...