Beautiful Anticipazioni 19 giugno 2022 | Hope preoccupata decide di affrontare Liam Lo Spencer confesserà il suo tormento?

Leggi su comingsoon

(Di sabato 18 giugno 2022) Scopriamo insieme ledella Puntata diin onda il 19su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano chenoterà un preoccupante cambiamento in, ormai sempre più sfuggente. In ansia per luirà di affrontarlo.finirà per confessarle il suo