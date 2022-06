Amici, ex ballerino del talent pronto a sposare la compagna che è una ballerina professionista di Ballando con le Stelle (Di sabato 18 giugno 2022) Un ex ballerino di Amici presto sposerà la sua fidanzata. Stiamo parlando di Graziano Di Prima, ex allievo del talent di Maria De Filippi, che ha partecipato senza arrivare in finale nell’edizione poi vinta dai The Kolors. Nonostante non abbia raggiunto il tanto ambito serale, Graziano è diventato presto uno dei talenti italiani più richiesti nel mondo della danza. Dopo il programma di Canale 5 è stato uno dei ballerini di Strictly Come Dancing, programma in onda sulla BBC. La partecipazione allo show britannico gli ha letteralmente spalancato le porte al mondo dello spettacolo. Fidanzato da circa 6 anni con Giada Lini, ballerina professionista di Ballando con le Stelle, nonché sorella di Leonardo Lini, appena uscito dall’ultima edizione di ... Leggi su isaechia (Di sabato 18 giugno 2022) Un exdipresto sposerà la sua fidanzata. Stiamo parlando di Graziano Di Prima, ex allievo deldi Maria De Filippi, che ha partecipato senza arrivare in finale nell’edizione poi vinta dai The Kolors. Nonostante non abbia raggiunto il tanto ambito serale, Graziano è diventato presto uno deii italiani più richiesti nel mondo della danza. Dopo il programma di Canale 5 è stato uno dei ballerini di Strictly Come Dancing, programma in onda sulla BBC. La partecipazione allo show britannico gli ha letteralmente spalancato le porte al mondo dello spettacolo. Fidanzato da circa 6 anni con Giada Lini,dicon le, nonché sorella di Leonardo Lini, appena uscito dall’ultima edizione di ...

