Accoltellato durante una rissa a Brusciano | fermato un 16enne

(Di sabato 18 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiUnè statonel Napoletano con l’accusa di tentato omicidio. A lui gli investigatori sono arrivati dopo che mercoledì sera gli agenti del commissariato di Acerra, su disposizione della centrale operativa, sono intervenuti in via Marconi, all’angolo con piazza XI Settembre, aper la segnalazione di unatra alcuni giovani. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da alcune persone che, indicando numerose tracce di sangue presenti sul manto stradale, hanno raccontato che, poco prima, alcuni giovani avevano litigato per futili motivi e, dopo qualche ora, uno di loro, con un coltello a serramanico, aveva colpito un altro, ferendolo gravemente in zone vitali. Attraverso l’attività info-investigativa, i poliziotti sono riusciti ad identificare l’aggressore ...

... , che si era rifugiato in casa di conoscenti nelle vicinanze, ancora in possesso dell'arma del delitto, un coltello a serramanico, e con un lieve ferita alla mano destra che si era procurato...Mentre due si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, gli altri giovani,l'... è stato preso ripetutamente a calci e, ha ribadito uno, forse ancora. Tra i sei maggiorenni ...Una lite per futili motivi in piazza ha rischiato di finire in tragedia. E’ accaduto a Brusciano dove due gruppi di giovani si sono affrontati prima a pugni poi con i coltelli. Alla fine un ragazzo di ...Una lite per futili motivi in piazza ha rischiato di finire in tragedia. E’ accaduto a Brusciano dove due gruppi di giovani si sono affrontati prima a pugni poi con i coltelli. Alla fine un ragazzo di ...