A che ora corre Valentino Rossi oggi: programma GT World Challenge Europe Zandvoort, tv, streaming 18 giugno (Di sabato 18 giugno 2022) Tutto è pronto per il primo giorno in quel di Zandvoort per quanto riguarda il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Q1 e Gara-1 attendono i protagonisti nel complesso impianto olandese, sede del terzo round del 2022 con questo format. LA DIRETTA LIVE DEL World Challenge CON Valentino Rossi Dries Vanthoor/Charles Weerts (WRT #32/Audi ) cercano un riscatto contro la Mercedes #88 di Akkodis ASP di Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello ( Akkodis ASP #89/Mercedes), favoriti d’obbligo per una corsa che rivedrà nuovamente in scena anche Valentino Rossi con il belga Frédéric Vervisch (WRT #46/Audi). Le qualifiche e le due gare della terza tappa del GTWC Europe Sprint Cup saranno ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) Tutto è pronto per il primo giorno in quel diper quanto riguarda il Fanatec GTPowered by AWS Sprint Cup. Q1 e Gara-1 attendono i protagonisti nel complesso impianto olandese, sede del terzo round del 2022 con questo format. LA DIRETTA LIVE DELCONDries Vanthoor/Charles Weerts (WRT #32/Audi ) cercano un riscatto contro la Mercedes #88 di Akkodis ASP di Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello ( Akkodis ASP #89/Mercedes), favoriti d’obbligo per una corsa che rivedrà nuovamente in scena anchecon il belga Frédéric Vervisch (WRT #46/Audi). Le qualifiche e le due gare della terza tappa del GTWCSprint Cup saranno ...

