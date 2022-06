“Vogliamo l’Ucraina nell’Unione europea” Invasione russa (Di venerdì 17 giugno 2022) Vogliamo l’Ucraina nell’Unione europea. Lo ha detto a conclusione della visita con gli altri presidenti Macron e Scholz, il nostro presidente del Consiglio, Mario Draghi, a, Kiev. Il presidente ucraino Zelenski parla di necessità di missili per contrastare i tremila missili al giorno di chi attacca immobili e infrastrutture. L'articolo “Vogliamo l’Ucraina nell’Unione europea” <small class="subtitle">Invasione russa</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di venerdì 17 giugno 2022). Lo ha detto a conclusione della visita con gli altri presidenti Macron e Scholz, il nostro presidente del Consiglio, Mario Draghi, a, Kiev. Il presidente ucraino Zelenski parla di necessità di missili per contrastare i tremila missili al giorno di chi attacca immobili e infrastrutture. L'articolo “” proviene da Noi Notizie..

