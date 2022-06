Ultime Notizie – Ucraina, Kuleba: “Sono completamente d’accordo con Draghi, è stata giornata storica per Europa” (Di venerdì 17 giugno 2022) “Sono completamente d’accordo con il primo ministro Draghi: ieri è stata una giornata storica per l’Europa. La visita dei leader di Italia, Germania, Francia e Romania è stata un importante segno di solidarietà verso l’Ucraina e il suo popolo nella lotta contro la brutale guerra russa”. Così il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba commenta all’Adnkronos la visita del presidente del Consiglio Mario Draghi in Ucraina ed aggiunge: “Siamo in particolare grati all’Italia e al premier Draghi personalmente per aver sostenuto la candidatura dell’Ucraina nell’Ue”. “Questo è un esempio – rimarca Kuleba – di come i leader ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 17 giugno 2022) “con il primo ministro: ieri èunaper l’. La visita dei leader di Italia, Germania, Francia e Romania èun importante segno di solidarietà verso l’e il suo popolo nella lotta contro la brutale guerra russa”. Così il ministro degli Esteri Dmytrocommenta all’Adnkronos la visita del presidente del Consiglio Marioined aggiunge: “Siamo in particolare grati all’Italia e al premierpersonalmente per aver sostenuto la candidatura dell’nell’Ue”. “Questo è un esempio – rimarca– di come i leader ...

