Ucraina | von der Leyen | “Candidata ad adesione Ue | ma deve fare riforme”

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DIRETTA | La Commissione annuncia il parere sull'ingresso dell'Ucraina nell'Ue. Conferenza stampa della presidente… - ilpost : Ursula von der Leyen ha fatto capire col suo vestito come la pensa sull’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea - Agenzia_Ansa : FLASH | Von der Leyen: dare all'Ucraina lo status di Paese candidato all'ingresso nell'Ue #ANSA - l_dolci : RT @agenzia_nova: #Ucraina Von der Leyen: “Sì allo status di Paese candidato all’adesione all’#Ue” - Barbara75096831 : RT @Adnkronos: #Ucraina candidata a entrare nell'#Ue? Il parere di Ursula von der Leyen: 'Sì, a patto che porti a termine varie riforme imp… -

...decideremo se restare" aggiunge il capo della diplomazia russa che usa termini come "estorsioni" ( GUERRA IN: LO SPECIALE DI SKY TG24 - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE ).der ...L', ha dettoder Leyen, "ha lavorato in modo eccellente, l'intero processo si basa sui meriti e i progressi ora dipendono interamente dall', che potra' forgiare il proprio futuro". ...Più a lungo si è soffermata la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, in giacca gialla e camicetta blu alla conferenza stampa, dopo la riunione del collegio dei commissari, nel ...(ANSA) - BRUXELLES, 17 GIU - "Oggi abbiamo adottato la raccomandazione al consiglio di dare all'Ucraina una prospettiva europea e lo status di candidato all'ingresso nell'Unione". Lo ha detto la presi ...