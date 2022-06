Travolse e uccise una donna con il bus: stava scrivendo su una chat a luci rosse (Di venerdì 17 giugno 2022) L'autista della Atm della linea 727 che l’11 dicembre del 2020 in via Gorki a Cinisello Balsamo (Milano) Travolse e uccise una donna di 53 anni, Cristina Conforti, non aveva le mani ben salde sul volante, ma le avrebbe avute occupate... Leggi su today (Di venerdì 17 giugno 2022) L'autista della Atm della linea 727 che l’11 dicembre del 2020 in via Gorki a Cinisello Balsamo (Milano)unadi 53 anni, Cristina Conforti, non aveva le mani ben salde sul volante, ma le avrebbe avute occupate...

