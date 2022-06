Taglio del nastro per la nuova sede Ascom di Clusone-Alta Val Seriana e Val di Scalve (Di venerdì 17 giugno 2022) Taglio del nastro e benedizione per gli uffici della nuova sede Ascom Confcommercio Bergamo di Clusone-Alta Val Seriana e Val di Scalve in piazza Giacomo Manzù, 17. La cerimonia si è aperta con i saluti di Giovanni Zambonelli, presidente Ascom Confcommercio Bergamo: “Dopo Treviglio oggi inauguriamo questa sede, segno della nostra voglia di cambiare e di offrire nuovi servizi ai nostri associati. Siamo a Clusone dagli anni Novanta, un’area importante e baricentrica per la Val Seriana e la Val di Scalve, da oggi ancora più centrale e accogliente per i nostri soci”. Roberto Balduzzi vicesindaco e assessore al commercio di Clusone ha ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 17 giugno 2022)dele benedizione per gli uffici dellaConfcommercio Bergamo diVale Val diin piazza Giacomo Manzù, 17. La cerimonia si è aperta con i saluti di Giovanni Zambonelli, presidenteConfcommercio Bergamo: “Dopo Treviglio oggi inauguriamo questa, segno della nostra voglia di cambiare e di offrire nuovi servizi ai nostri associati. Siamo adagli anni Novanta, un’area importante e baricentrica per la Vale la Val di, da oggi ancora più centrale e accogliente per i nostri soci”. Roberto Balduzzi vicesindaco e assessore al commercio diha ...

classcnbc : +++#Gazprom: nuovo taglio del 33% della fornitura di #gas alla #Germania. Da domani la società energetica russa for… - marattin : Tutti i partiti o attori sociali dicono che il taglio del cuneo fiscale è una priorità assoluta. Ma nell’autunno sc… - CarloCalenda : Semplificazione processi burocratici (Anac etc); riforma SSN senza costruire inutili sovrastrutture (case della sal… - GiusyIannelli4 : RT @Cambiacasacca: Dice che la russia non ha fornito spiegazioni per il taglio del gasse. Come quella volta che chiamai bifolca la mia vici… - Bice967 : RT @Alessan24089303: L’embargo alla Russia blocca la Siemens: niente ricambi per il gasdotto e quindi taglio del gas all’Europa! non è l’It… -