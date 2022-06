Sulle armi a Kiev si spacca M5S. Conte pensa a una risoluzione per togliere l’elmetto a Draghi e Di Maio perde le staffe (Di venerdì 17 giugno 2022) Se qualcuno sperava che la notte portasse consiglio, si è sbagliato di grosso. Passano le ore e la situazione all’interno del Movimento 5 Stelle si fa sempre più esplosiva, con le due anime dei pentastellati che sono sempre più ai ferri corti tanto che parlare di scissione non è più tabù. Del resto tutto – inclusa la possibile rottura definitiva nei 5S – ruota attorno all’ultima indiscrezione secondo cui i pentastellati starebbero valutando la possibilità di presentare una propria risoluzione per chiedere al governo di Mario Draghi lo stop all’invio di altre armi a Kiev e a Volodymyr Zelensky, da contrapporre a quella di maggioranza che il prossimo 21 giugno – pur con alcuni distinguo – ribadirà l’appoggio a Mr. Bce. Qualcuno si potrebbe chiedere come mai questa risoluzione è così importante per la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 17 giugno 2022) Se qualcuno sperava che la notte portasse consiglio, si è sbagliato di grosso. Passano le ore e la situazione all’interno del Movimento 5 Stelle si fa sempre più esplosiva, con le due anime dei pentastellati che sono sempre più ai ferri corti tanto che parlare di scissione non è più tabù. Del resto tutto – inclusa la possibile rottura definitiva nei 5S – ruota attorno all’ultima indiscrezione secondo cui i pentastellati starebbero valutando la possibilità di presentare una propriaper chiedere al governo di Mariolo stop all’invio di altree a Volodymyr Zelensky, da contrapporre a quella di maggioranza che il prossimo 21 giugno – pur con alcuni distinguo – ribadirà l’appoggio a Mr. Bce. Qualcuno si potrebbe chiedere come mai questaè così importante per la ...

