Pubblicità

NakisInGenoa : RT @Miti_Vigliero: SpaceX ha licenziato i dipendenti che hanno criticato Elon Musk con una lettera - Miti_Vigliero : SpaceX ha licenziato i dipendenti che hanno criticato Elon Musk con una lettera - IzzoEdo : RT @LaStampa: SpaceX ha licenziato i dipendenti che hanno criticato Elon Musk con una lettera. - andrydiurs : @disinformatico @elonmusk Chi è stato licenziato dice che è per aver criticato Musk. Chi ha licenziato dice che lo… - lalitapetila : RT @LaStampa: SpaceX ha licenziato i dipendenti che hanno criticato Elon Musk con una lettera. -

La società di ingegneria di veicoli spaziali,, haalcuni dipendenti che hanno partecipato alla diffusione di una lettera in cui si criticava il fondatore e Ceo dell'azienda, Elon Musk. I dipendenti raggiunti dal New York Times ...La societa' spaziale di Elon Musk,, haalmeno cinque dipendenti coinvolti nella diffusione di una lettera, all'interno dell'azienda, in cui si criticava il fondatore e amministratore delegato. Lo riporta la Cnbc. La ...A SpaceX, la Nasa privata di Elon Musk, 50 anni, sudafricano, inventore di Tesla e aspirante padrone di Twitter, volano gli schiaffi. E piovono le lettere di licenziamento. Perché Per via della tempe ...La società privata aerospaziale statunitense SpaceX ha licenziato almeno cinque dipendenti a causa di una lettera pubblica che rivolgeva una serie di critiche al fondatore dell'azienda Elon ...