Si vaccineranno anche i bimbi di 6 mesi, in Usa arriva il via libera (Di venerdì 17 giugno 2022) La Food and drug administration (Fda) statunitense ha autorizzato l'uso di emergenza dei vaccini anti Covid-19 Moderna e Pfizer-BioNTech anche nei bambini più piccoli, a partire dai 6 mesi di età. Per il vaccino Moderna la Fda ha modificato l'autorizzazione all'uso di emergenza (Eua) per includere anche bambini e ragazzi di età compresa tra 6 mesi e 17 anni. Il vaccino era stato autorizzato per l'uso negli adulti di età pari o superiore a 18 anni. Per il vaccino Pfizer-BioNTech la Fda ha modificato l'autorizzazione per includere l'uso del vaccino in bambini di età compresa tra 6 mesi e 4 anni. Il vaccino era stato autorizzato per l'uso in soggetti di età pari o superiore a 5 anni. «Molti genitori, operatori sanitari e medici stavano aspettando un vaccino per i bambini più piccoli e ... Leggi su iltempo (Di venerdì 17 giugno 2022) La Food and drug administration (Fda) statunitense ha autorizzato l'uso di emergenza dei vaccini anti Covid-19 Moderna e Pfizer-BioNTechnei bambini più piccoli, a partire dai 6di età. Per il vaccino Moderna la Fda ha modificato l'autorizzazione all'uso di emergenza (Eua) per includerebambini e ragazzi di età compresa tra 6e 17 anni. Il vaccino era stato autorizzato per l'uso negli adulti di età pari o superiore a 18 anni. Per il vaccino Pfizer-BioNTech la Fda ha modificato l'autorizzazione per includere l'uso del vaccino in bambini di età compresa tra 6e 4 anni. Il vaccino era stato autorizzato per l'uso in soggetti di età pari o superiore a 5 anni. «Molti genitori, operatori sanitari e medici stavano aspettando un vaccino per i bambini più piccoli e ...

