Scherma, Europei Antalya 2022: subito tre medaglie per l'Italia, Errigo e Curatoli d'argento

subito tre medaglie per l'Italia agli Europei 2022 di Scherma in corso di svolgimento ad Antalya, in Turchia. Nella prima giornata di gare sono andate in scena le prove individuali di fioretto femminile e sciabola maschile, con gli atleti azzurri grandi protagonisti in entrambe le competizioni. Arianna Errigo ha infatti conquistato la medaglia d'argento, con Alice Volpi che ha invece completato il podio con la medaglia di bronzo. Il titolo europeo è andato alla tedesca Leonie Ebert, che in finale ha avuto la meglio sull'azzurra con il punteggio di 15-11. Per Errigo si tratta della settima medaglia europea individuale in carriera, con l'Italia che sorride a livello di squadra anche per i piazzamenti

