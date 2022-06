Prezzi degli MLCC in continua discesa: notizia dalla TrendForce (Di venerdì 17 giugno 2022) TrendForce afferma che i Prezzi degli MLCC sono in continua discesa. Diminuiranno ulteriormente del 3-6% nel 2022 poiché la domanda continua a indebolirsi Con il corso della pandemia di COVID-19 in continua evoluzione, la Cina si attiene alla sua “Politica dinamica zero-COVID” ed è stata lenta nel revocare il blocco delle sue città. Soprattutto da quelle recentemente colpite dai focolai della malattia. Pertanto, le industrie manifatturiere delle principali città cinesi stanno affrontando ritardi nella ripresa della normale attività e nel 2022 è emerso un gap produttivo. Per gli ODM elettronici, sarà difficile colmare questo divario di produzione nel 2022. Inoltre, l’inflazione globale in corso mantiene i Prezzi dei beni a un livello ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 17 giugno 2022)afferma che isono in. Diminuiranno ulteriormente del 3-6% nel 2022 poiché la domandaa indebolirsi Con il corso della pandemia di COVID-19 inevoluzione, la Cina si attiene alla sua “Politica dinamica zero-COVID” ed è stata lenta nel revocare il blocco delle sue città. Soprattutto da quelle recentemente colpite dai focolai della malattia. Pertanto, le industrie manifatturiere delle principali città cinesi stanno affrontando ritardi nella ripresa della normale attività e nel 2022 è emerso un gap produttivo. Per gli ODM elettronici, sarà difficile colmare questo divario di produzione nel 2022. Inoltre, l’inflazione globale in corso mantiene idei beni a un livello ...

