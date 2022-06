Poste Italiane, sito e app fuori uso. Cosa succede? (Di venerdì 17 giugno 2022) Registriamo, attraverso il sito Down Detector, che tutti i servizi di Poste Italiane risultano offline e sono molti gli utenti che sui social chiedono spiegazioni Il sito di Poste Italiane, l’app BancoPosta e l’app dedicata alla carta PostePay risultano al momento inutilizzabili. I messaggi di errore che i clienti stanno ricevendo sono diversi ma tutti L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 17 giugno 2022) Registriamo, attraverso ilDown Detector, che tutti i servizi dirisultano offline e sono molti gli utenti che sui social chiedono spiegazioni Ildi, l’app BancoPosta e l’app dedicata alla cartaPay risultano al momento inutilizzabili. I messaggi di errore che i clienti stanno ricevendo sono diversi ma tutti L'articolo proviene da Consumatore.com.

LucaVettraino : Poste Italiane down in tutto il Paese: cosa succede - ___not_today : Ma poste italiane tutt’apposto? - springdswcome : vi giuro ho spedito un biglietto di un concerto con posta priority internazionale il 3 giugno se non arriva mi amma… - advorehiddle : Poste italiane si rende conto che praticamente ha bloccato un'intera italia? - Roby_Passarelli : Poste Italiane down in tutto il Paese: cosa succede -