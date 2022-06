Perché eliminare l' obbligo di isolamento domiciliare per i positivi al Covid è un rischio

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 17 giugno 2022) Così il sottosegretario alla salute, Andrea Costa, riguardo l’eliminazione dell’diper ial virus Sars-CoV-2: “Credo siamo molto vicini al traguardo” e poi “del resto l’obiettivo, come abbiamo sempre detto, è quello della convivenza con il virus e se parliamo di convivenza non possiamo non rimuovere” anche questa misura. “Nelle prossime settimane confido si arrivi a questa scelta che sarebbe un ulteriore passo verso la normalità. Credo che ci siano i giorni contati anche per questo provvedimento”. Queste dichiarazioni arrivano mentre, come ampiamente preannunciato, i nuovi casi identificati hanno iniziato a salire, spinti dalle varianti Omicron Ba.4 e Ba.5, e successivamente, a partire circa dal 10 giugno, ha cominciato a risalire anche il numero di pazienti ospedalizzati e di ...