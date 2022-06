Orari Valentino Rossi oggi: programma GT World Challenge Europe Zandvoort, tv, streaming 17 giugno (Di venerdì 17 giugno 2022) Inizia con le prime due sessioni di prove libere il terzo week-end del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Tutto è pronto in quel di Zandvoort per una nuova sfida, la terza con questo speciale format dopo la 1000km del Paul Ricard. L’Olanda attende i protagonisti, una sfida tutta da vivere in un tracciato in cui notoriamente non è semplice superare. Sarà importante per tutti prendere le misure con il tortuoso impianto olandese che a settembre accoglierà nuovamente il Mondiale di F1. Dries Vanthoor/Charles Weerts (WRT #32/Audi ) e Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello ( Akkodis ASP #89/Mercedes) sono nuovamente favoriti come accaduto nelle prime prove. Cerca conferme, invece, Valentino Rossi, in scena come sempre con il belga Frédéric Vervisch (WRT #46/Audi). Le ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) Inizia con le prime due sessioni di prove libere il terzo week-end del Fanatec GTPowered by AWS Sprint Cup. Tutto è pronto in quel diper una nuova sfida, la terza con questo speciale format dopo la 1000km del Paul Ricard. L’Olanda attende i protagonisti, una sfida tutta da vivere in un tracciato in cui notoriamente non è semplice superare. Sarà importante per tutti prendere le misure con il tortuoso impianto olandese che a settembre accoglierà nuovamente il Mondiale di F1. Dries Vanthoor/Charles Weerts (WRT #32/Audi ) e Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello ( Akkodis ASP #89/Mercedes) sono nuovamente favoriti come accaduto nelle prime prove. Cerca conferme, invece,, in scena come sempre con il belga Frédéric Vervisch (WRT #46/Audi). Le ...

