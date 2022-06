Napoli | Spalletti | “Abbiamo aspettative | ma finire nelle quattro sarà difficilissimo”

(Di venerdì 17 giugno 2022) L’allenatore delLucianoha rilasciato un’interessante intervista a Sky Sport 24, a cui il tecnico dei partenopei ha sottolineato le difficoltà in vista della prossima stagione e un piccolo bilancio di quella appena passata. “Mi aspetto di fare un bel calcio, quando si allena in una piazza così importante e con questa passione ci sonoe pressioni – spiega– Bisogna prendersi le proprie responsabilità, leletutti. Siamo finiti in Champions League con grande anticipo standoci dentro dall’inizio alla fine, maprimee dovremo combattere contro squadre forti e molto titolate.” SportFace.

Pubblicità

DiMarzio : #SerieA | @sscnapoli Le parole di #Spalletti a Calciomercato - L'originale - AleAuz86 : Dopo le dichiarazioni di Spalletti Meret è ancora il portiere del Napoli? - EuropaCalcio : #Napoli, #Spalletti: “Ci prendiamo responsabilità e aspettative, lotta alta classifica difficilissima”… - NCN_it : #Spalletti a #Sky: «Rientrare tra le prime quattro sarà difficilissimo. L'uscita dal basso con il portiere è il fut… - 100x100Napoli : Le parole di Spalletti ai microfoni di Sky Sport -

Ma lo stessonon ha insistito più di tanto perché non lo ritiene un calciatore di primo ... PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Portieri: per il vice - Meret Giuntoli ...I tre si ritroveranno a luglio nel ritiro estivo del, dove proveranno a strappare una riconferma nella rosa di. Se per Zerbin c'è il vuoto lasciato da Insigne, per Gaetano c'è ...Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport: "Quando alleno una squadra, questa e i suoi calciatori sono tutto. Quello che può fare la ...Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport: "La città ha una passione incredibile per questi colori, questo può fare la differenza per poter fare cose importanti ...