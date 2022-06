Maurizio Danese nominato a.d. di Veronafiere (Di venerdì 17 giugno 2022) Il Cda di Veronafiere nomina all’unanimità l’amministratore delegato nel segno della continuità aziendale: è Maurizio Danese, già ai vertici della Spa di Viale del Lavoro dal 2015 a maggio 2022. La nuova figura è prevista dalle modifiche allo statuto volute dai soci e approvate nell’assemblea nel febbraio scorso. Per la presidenza, invece, si punta su Federico Bricolo. “Con Maurizio Danese amministratore delegato, Veronafiere ha scelto una figura che ha il pregio della continuità, unita all’esperienza”. Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 17 giugno 2022) Il Cda dinomina all’unanimità l’amministratore delegato nel segno della continuità aziendale: è, già ai vertici della Spa di Viale del Lavoro dal 2015 a maggio 2022. La nuova figura è prevista dalle modifiche allo statuto volute dai soci e approvate nell’assemblea nel febbraio scorso. Per la presidenza, invece, si punta su Federico Bricolo. “Conamministratore delegato,ha scelto una figura che ha il pregio della continuità, unita all’esperienza”. Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Pubblicità

portale_cavallo : Fiere: Maurizio Danese nuovo amministratore delegato di Veronafiere - ritornoalfutur2 : Vorrei capire perché si è nominato presidente Federico Bricolo. Carica inutile per un apporto uguale a zero. - Imille10 : Il CdA di Veronafiere ha annunciato all’unanimità la nomina di amministratore delegato per Maurizio Danese, già ai… - pressVRfiere : #Fiere: il CdA di #Veronafiere ha nominato all’unanimità @mauriziodanese1 amministratore delegato della SpA. La nuo… - Agricolae1 : #Fiere: @mauriziodanese1 Maurizio #Danese nuovo amministratore delegato di #Veronafiere @pressVRfiere -