LIVE Scherma, Europei 2022 in DIRETTA: Volpi si accontenta del bronzo, seconda Errigo. Curatoli in finale per l’oro! (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1, Pareggio immediato di Curatoli. 0-1, A segno Bazadze. 19.14 Inizia la sfida, forza Luca! Ci si gioca tutto in quindici stoccate! 19.13 Bazadze occupa il terzo posto nel ranking mondiale, Curatoli è quinto. 19.12 Il programma ci costringe a voltare subito pagina: è il momento della finale di sciabola maschile, sarà Sandro Bazadze (Georgia) contro Luca Curatoli (Italia)! 19.10 La tedesca Leonie Ebert si laurea Campionessa Europea, medaglia d’argento per Arianna Errigo. La Germania non vinceva un Europeo nel fioretto femminile dal lontano 1994. 11-15, Fine dei Giochi, vince Leonie Ebert. 11-14, Ebert a un punto dal titolo continentale… Siamo alla pausa! finale incandescente, Arianna deve recuperare due ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-1, Pareggio immediato di. 0-1, A segno Bazadze. 19.14 Inizia la sfida, forza Luca! Ci si gioca tutto in quindici stoccate! 19.13 Bazadze occupa il terzo posto nel ranking mondiale,è quinto. 19.12 Il programma ci costringe a voltare subito pagina: è il momento delladi sciabola maschile, sarà Sandro Bazadze (Georgia) contro Luca(Italia)! 19.10 La tedesca Leonie Ebert si laurea Campionessa Europea, medaglia d’argento per Arianna. La Germania non vinceva un Europeo nel fioretto femminile dal lontano 1994. 11-15, Fine dei Giochi, vince Leonie Ebert. 11-14, Ebert a un punto dal titolo continentale… Siamo alla pausa!incandescente, Arianna deve recuperare due ...

