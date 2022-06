LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2022 in DIRETTA: Sofia Raffaeli vuole continuare ad incantare (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.55: Milena Baldassarri, invece, è soltanto decima nell’All Around, vittima di qualche errore di troppo, ed è chiamata alla rimonta. La romagnola ha conquistato la finale alla palla ed ha fallito l’ingresso fra le prime otto al cerchio 7.52: Sofia Raffaeli si presenta da leader della classifica generale dopo la prima giornata di gara. La 18enne marchigiana, vincitrice dell’ultima Coppa del Mondo, ha giganteggiato tra palla e cerchio e vuole chiudere al comando il turno preliminare. L’azzurra ha conquistato anche le due finali di specialità con il primo (cerchi) e secondo (palla) punteggio 7.49: Questa la classifica dell’All Around dopo le prime due rotazioni di ieri: 1 ITA Raffaeli Sofia 36.150 33.700 69.850 2 BUL KALEYN ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.55: Milena Baldassarri, invece, è soltanto decima nell’All Around, vittima di qualche errore di troppo, ed è chiamata alla rimonta. La romagnola ha conquistato la finale alla palla ed ha fallito l’ingresso fra le prime otto al cerchio 7.52:si presenta da leader della classifica generale dopo la prima giornata di gara. La 18enne marchigiana, vincitrice dell’ultima Coppa del Mondo, ha giganteggiato tra palla e cerchio echiudere al comando il turno preliminare. L’azzurra ha conquistato anche le due finali di specialità con il primo (cerchi) e secondo (palla) punteggio 7.49: Questa la classifica dell’All Around dopo le prime due rotazioni di ieri: 1 ITA36.150 33.700 69.850 2 BUL KALEYN ...

