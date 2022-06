Lite in pizzeria si trasforma in sparatoria nel napoletano: “Volevo ucciderlo” (Di venerdì 17 giugno 2022) Lite in pizzeria degenera in sparatoria, arrestato 32enne. Aveva tentato di uccidere un giovane di 28 anni all’interno di una pizzeria di Gragnano dopo l’ennesima Lite. Per questo motivo, al termine delle indagini durante circa un mese, Carlo Langellotti è stato arrestato a Salerno in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 17 giugno 2022)indegenera in, arrestato 32enne. Aveva tentato di uccidere un giovane di 28 anni all’interno di unadi Gragnano dopo l’ennesima. Per questo motivo, al termine delle indagini durante circa un mese, Carlo Langellotti è stato arrestato a Salerno in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

