L'Eurovision Song Contest 2023 si terrà in Inghilterra (anche se ha vinto l'Ucraina) (Di venerdì 17 giugno 2022) Nonostante la vittoria a Torino, la guerra rende impossibile l'organizzazione del festival a Kiev, così subentra la seconda nazione classificata

