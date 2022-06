Le ragazze della New Gi.Ca volano in semifinale (Di venerdì 17 giugno 2022) MONREALE – Dopo il passo falso della settimana scorsa, : brillante vittoria contro l’asd Tecnocasa volley per 3 set a 0. La squadra monrealese con una condotta accorta e grintosa, ha messo KO la compagine palermitana facendo registrare una prestazione spumeggiante dettata anche dalle sapienti indicazioni del suo tecnico Pippo Mirto. Si è trattato di una sfida non facile dai parziali ingannevoli (25-10; 25-10; 25-13) che a primo acchito farebbero immaginare agli assenti una gara giocata a senso unico. Ma non è stato proprio così! C’è voluta un’ampia dose di concentrazione e preparazione tecnica, in corpo alle gialloblu, per riuscire a portare a casa un risultato soddisfacente e premiante e per sconfiggere l’ostico avversario. L’asd Tecnocasa volley, infatti, era un avversario assai temuto per l’alta qualità tecnica della sua formazione che vanta ... Leggi su filodirettomonreale (Di venerdì 17 giugno 2022) MONREALE – Dopo il passo falsosettimana scorsa, : brillante vittoria contro l’asd Tecnocasa volley per 3 set a 0. La squadra monrealese con una condotta accorta e grintosa, ha messo KO la compagine palermitana facendo registrare una prestazione spumeggiante dettata anche dalle sapienti indicazioni del suo tecnico Pippo Mirto. Si è trattato di una sfida non facile dai parziali ingannevoli (25-10; 25-10; 25-13) che a primo acchito farebbero immaginare agli assenti una gara giocata a senso unico. Ma non è stato proprio così! C’è voluta un’ampia dose di concentrazione e preparazione tecnica, in corpo alle gialloblu, per riuscire a portare a casa un risultato soddisfacente e premiante e per sconfiggere l’ostico avversario. L’asd Tecnocasa volley, infatti, era un avversario assai temuto per l’alta qualità tecnicasua formazione che vanta ...

Pubblicità

DuseEdda : RT @tellatellinella: @BrunaZorzini @bidosara1 @ElenaBaldassar4 Engin che era vestito dello stesso colore della locandina per nascondersi da… - Pata49361535 : RT @tellatellinella: @BrunaZorzini @bidosara1 @ElenaBaldassar4 Engin che era vestito dello stesso colore della locandina per nascondersi da… - Antonie19766442 : RT @tellatellinella: @BrunaZorzini @bidosara1 @ElenaBaldassar4 Engin che era vestito dello stesso colore della locandina per nascondersi da… - ALESSAN96222456 : @RaffaeleMangano Io non l'ho capito il suo tweet!! Son di campagna e sono un pò duro!! Sono morte 5 ragazze e lei p… - yassificato : Bene fortunatamente ho cambiato idea sulla tt del comeback delle Loona pensavo che avrei dovuto aspettare altre 12… -