La previsione di Mieli su M5S e Conte Lilli Gruber salta dalla sedia

(Di venerdì 17 giugno 2022) “dovrebbe uscire dal governo e appoggiarlo da fuori”. Paolo, storico ed ex direttore del Corriere della Sera, suggerisce a Giuseppe, presidente del Movimento 5 Stelle, la soluzione per risolvere la diarchia intestina con Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, e recuperare credibilità davanti agli elettori. Durante la puntata del talk "Otto e Mezzo" su La7, venerdì 17 giugno, la conduttriceha fatto notare che i pentastellati sembrano aver perso la capacità di parlare alla pancia del Paese, troppo concentrati sulla lite furibonda trae Di Maio. Alla domanda se arriverà la scissione,ha risposto piatto: “No, sefarà quello che dovrebbe fare cioè togliere i 5 Stelle dal governo Draghi lasciandolo però in ...

