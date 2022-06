Incendio Malagrotta, in aumento i valori dell’inquinamento: ecco i dati Arpa (Di venerdì 17 giugno 2022) Continuano i controlli dell’Arpa sulla qualità dell‘aria dopo il devastante Incendio dell’impianto di Malagrotta. E se, gli esiti delle analisi sul primo campione e sul secondo per diossine riportano valori che rientrano nei limiti di riferimento, lo stesso purtroppo, stando all’ultimo report informativo, non si può dire delle polveri sottili e del benzene. In base all’aggiornamento, infatti, i valori registrati il 16 giugno sono in crescita rispetto a quelli del giorno precedente e ora l’Arpa, come ha fatto sapere, ha elaborato una mappa, dove ha individuato le aree di potenziale massima ricaduta. Polveri sottili e benzene in aumento dopo l’Incendio di Malagrotta Come ha fatto sapere l’Arpa, i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 17 giugno 2022) Continuano i controlli dell’sulla qualità dell‘aria dopo il devastantedell’impianto di. E se, gli esiti delle analisi sul primo campione e sul secondo per diossine riportanoche rientrano nei limiti di riferimento, lo stesso purtroppo, stando all’ultimo report informativo, non si può dire delle polveri sottili e del benzene. In base all’aggiornamento, infatti, iregistrati il 16 giugno sono in crescita rispetto a quelli del giorno precedente e ora l’, come ha fatto sapere, ha elaborato una mappa, dove ha individuato le aree di potenziale massima ricaduta. Polveri sottili e benzene indopo l’diCome ha fatto sapere l’, i ...

