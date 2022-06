Il videogioco di Poste che fa conoscere BancoPosta Start Giovani (Di venerdì 17 giugno 2022) Le Poste Italiane ha ideato una nuova modalità per far conoscere i servizi di BancoPosta Start Giovani. In collaborazione con Gamindo ha lanciato un videogioco interattivo nel quale gli utenti posso familiarizzare con il conto divertendosi. BancoPosta Start Giovani: un innovativo web game per conoscere i servizi bancari Poste Italiane ha lanciato per la prima volta un web game finalizzato a promuovere e far conoscere tutti i servizi inerenti a BancoPosta Start Giovani. Un’idea innovativa che è stata realizzata in collaborazione con Open Italy Elis e la Start-up Gamindo. Per la prima volta quindi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 17 giugno 2022) LeItaliane ha ideato una nuova modalità per fari servizi di. In collaborazione con Gamindo ha lanciato uninterattivo nel quale gli utenti posso familiarizzare con il conto divertendosi.: un innovativo web game peri servizi bancariItaliane ha lanciato per la prima volta un web game finalizzato a promuovere e fartutti i servizi inerenti a. Un’idea innovativa che è stata realizzata in collaborazione con Open Italy Elis e la-up Gamindo. Per la prima volta quindi ...

Poste: un gioco per conoscere Conto BancoPosta Start Giovani Sono state circa 25mila le partite effettuate dai clienti di Poste Italiane che si sono cimentati online per conoscere il Conto BancoPosta Start Giovani, impegnandosi in media per oltre due minuti a p ...